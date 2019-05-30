Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitez açıklarında alüminyum gövdeli bot ile yasa dışı yollarla Kos adasına gitmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan 4 Suriye 1 Filistin ve 9 Somali uyruklu düzensiz göçmen adli/idari işlemlerinin yapılması maksadıyla Turgutreis Limanına götürüldü.

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından güvenlik güçlerine teslim edileceği öğrenildi.