Bitez açıklarında alüminyum gövdeli bot ile yasa dışı yollarla Kos adasına gitmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan 4 Suriye 1 Filistin ve 9 Somali uyruklu düzensiz göçmen adli/idari işlemlerinin yapılması maksadıyla Turgutreis Limanına götürüldü.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından güvenlik güçlerine teslim edileceği öğrenildi.
Sahil güvenlik ekipleri kaçak göçmenlere göz açtırmıyor
30.05.2019 - 13:21 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bitez açıklarında alüminyum gövdeli bot ile yasa dışı yollarla Kos adasına gitmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan 4 Suriye 1 Filistin ve 9 Somali uyruklu düzensiz göçmen adli/idari işlemlerinin yapılması maksadıyla Turgutreis Limanına götürüldü.
Etiketler : Muğla,
628258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628258.aspx
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