Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 29 Mayıs 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Dede köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet 81 mm. çapında havan mühimmatı, 1 adet 60 mm. çapında havan mühimmatı, 1 adet RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 6 adet anti personel mayını, 1 adet boş roketatar lançeri, 1 adet boş füze lançeri, 5 adet roketatar boş sevk fişeği kutusu, elektrikli fünye ile tuzaklanmış kablo tertibatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.