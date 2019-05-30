Operasyonlarda PKK’lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen EYP ve mayınlar bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanısıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor.
Pençe Harekâtı'nda mayın ve EYP’ler imha ediliyor
30.05.2019 - 17:11 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.
Etiketler : Pençe Harekâtı,eyp,
628326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628326.aspx
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