Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, bazı sanıklar mal varlıkları üzerindeki tedbirlerinin kaldırılmasını ve incelemesi biten dijital materyallerin iadesini istedi.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Nazmi Ardıç, Necmettin Karapınar, İbrahim Emre, Muhammet Kaya, Ahmet Kalender, Celal Yasin Özdemir, Ahmet Seçgin, Hakan Şahin, Nazif Aktaş, İbrahim Gündüz ve Talip Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, firari 14 sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanıklardan Harun Birsen, Etem Ekici, Mustafa Okumuş, Samet Selvi ve Murat Turhan'ın savunmalarının alınmış olması, dosyanın bulunduğu aşama itibariyle yargılamanın süreceği, yüklenen suça nazaran sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyelerine hükmederken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak dava dosyası sanıklarının 2010- 2011 yılları arasında ve müdürlükteki görevleri ile rütbelerinin ne olduğunun bildirilmesinin istenilmesine karar veren heyet, sanık savunmalarının alınacağı bir sonraki duruşmanın 2 ile 27 Eylül 2019 arasında kesintisiz olarak Silivri'de yapılmasına kararlaştırdı.