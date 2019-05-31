Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Kara Kuvvetlerinin Yunanistan’ın Alexandrapolis Limanı’na 700 civarında askerî araç sevk ettiğinin medyada yer alması üzerine Pahon “ABD, uzun zamandır planlanan yaz tatbikatları serisinin parçası olarak Yunanistan’da liman operasyonları yürütüyor. Sevkiyatlarımız konusunda müttefik ve ortaklarımıza karşı açık ve şeffafız. ABD’nin Yunanistan’a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlış ve Türkiye, ABD ve Yunanistan arasını açmak üzere dizayn edilmiştir. Ruslar yalan ve dezenformasyon ile müttefikler arasındaki ilişkileri sarsmanın peşinde ve bunlar ortaya çıktıkça bu yanlışları işaret etme konusunda uyanık olacağız” dedi. Bu tür sevkiyat operasyonlarının NATO müttefiki ülkelerle sık sık yapıldığına işaret eden Pahon “Söz konusu Yunan limanı dokuz tatbikatın yapılacağı Balkan ve Güney Avrupa ülkelerine kilit bir giriş güzergâhıdır” değerlendirmesinde bulundu.