Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı
Dışişleri'nden Kerkük açıklaması!
31.05.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
628437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628437.aspx
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