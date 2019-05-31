Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi çalışanlarının da desteğiyle kent merkezi ve Mustafakemalpaşa'da belirlenen adreslere 27 Mayıs'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Drone ile takip edilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 650 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile bir hassas terazi ele geçirilmiş, 41 zanlı gözaltına alınmıştı.