Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 sivil, polis ve askerin şehit edilmesi, 48 kişinin de yaralandığı birçok olaya karıştığı tespit edilen terörist Düdükkanlu, teslim olduktan sonra örgütün bölgedeki tüm faaliyetlerini güvenlik güçleri ile paylaştı. Düdükkanlu’nun ifadesine istinaden Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında aralarında mühimmat ve silah deposu bulunan 20 sığınak imha edildi.

Jandarmadaki ifadesinde örgütün bölgeye yönelik birçok planını da deşifre eden Düdükkanlu, sorgusunun ve yer gösterme işlemlerinin bitmesinin ardından 14 gün sonra Espiye ilçesinde çıkartıldığı mahkemece dün akşam saatlerinde tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, bölgedeki operasyonlarda genişletilerek devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından yeni bir faaliyetin yaşanmaması için Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Ordu, Gümüşhane, ve Tokat illeri kırsalında 30 tim arama, tarama faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.