Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi vesilesi ile vatandaşlar camilere akın etti.

Adıyaman



Adıyaman'da vatandaşlar, iftarın ardından Ulu Cami'ye akın ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Programın ardından şerbet, çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi ve ziyarete açılan Sakal-ı Şerif dolayısıyla Merkez Camisi ile Meydan Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Teravih namazını kılmak için camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup teravih namazı kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.

İl Müftülüğü organizasyonunda, Merkez Camisi'nde erkekler ve Meydan Camisi'nde kadınların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen Ağrılılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Cami avlusuna sığmayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde sıra bekledikten sonra Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadı.

Teravih namazı sonrası Kızılay Ağrı Şubesince vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Balıkesir

Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen özel programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Topcan, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Bursa

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler, geceyi avluda idrak etti.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Eceabat ilçesinde de teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Hatay

Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.

Kahramanmaraş

Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraş'ta camiler dolup taştı.

Kahramanmaraş'ta, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını cami avlusunda eda etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin vaaz verdiği camide okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.

Kilis

Kilis'te vatandaşlar, tarihi mekanlardan Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi'ndeki camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Namazın ardından vatandaşlara su, lokum ve şerbet ikram edildi.

Kocaeli

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Mimar Sinan tarafından İzmit ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Malatya

Malatya'da camileri dolduran vatandaşlar, namaz ve dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları mevlit okudu. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın verdiği vaazı dinleyen cemaat, namaz kılıp dua etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş da camide vatandaşlarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Darende ilçesinde de Kadir Gecesi dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Vatandaşlar, hafızların okuduğu salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Sakarya

Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni, namaza saatler kala dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret edip, dua etti.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, iftarın ardından Ulu Cami'ye akın ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Programın ardından şerbet, çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunuldu.

Yalova

Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi. Camiyi dolduran her yaştan vatandaşlar, ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami bahçesine serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlara cami çıkışı ikramda bulunuldu.