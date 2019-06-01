Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. “Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi’’ olarak üç ana başlık altında İstanbul’la ilgili yeni projelerini açıklayan Yıldırım, vaatlerini şöyle sıraladı:

∂ Su faturalarına yüzde 46 indirim yapıldığı gibi İstanbul’da doğalgaza yüzde 10 indirim uygulanacak.

∂ Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek verilecek.

∂ Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği ‘açma-kapama’ ücreti kaldırılacak.

∂ İGDAŞ ve İSKİ’ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.

∂ İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.

∂ Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında 1 hafta tatil imkânı verilecek.

∂ Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1.000 liraya kadar destek verilecek.

∂ Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek. Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak.

∂ Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak.

ÖĞRENCİYE İNTERNET DESTEĞİ

∂ Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak.

∂ Tüm öğrencilere müze ve Şehir Tiyatroları ücretsiz olacak.

∂ Üniversiteye hazırlanan gençlere de aylık ulaşım 40 lira olacak.

∂ Amatör spor kulüplerine yüz biner lira destek verilecek.

∂ Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız.

∂ Bilişim, yazılım, yapay zekâ gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek.

∂ 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkânı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak.

∂ Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkânları sağlanacak.

∂ Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek.