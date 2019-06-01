Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK kararı ile Denizli’nin Honaz, Kırıkkale’nin Keskin ve Artvin’in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler, yeniden sandık başına giderek, yeni belediye başkanlarını seçecek. Yarın 213 seçim çevresinde ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri tekrarlanacak.

Öte yandan Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesi ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimi kazanan belediye başkanlarının mazbatalarının iptal edilmesinin ardından belediye meclis üyeleri istifa etmişti. Bunun üzerine Gülağaç ve Besni ilçe seçim kurulları, YSK’nın görüşüne başvurdu. YSK, önceki gün seçimlerin yenilenmesi yönünde görüş bildirdi. Demirci ve Suvarlı ilçe seçim kurullarınca seçimin yenilenmesinin ilanını takip eden 60 günden sonra gelen ilk pazar günü beldelerde seçime gidilecek.