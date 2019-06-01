Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

Belgede yargının yeni döneminde vatandaşların mahkemelerdeki işlemlerinin kolaylaştığı, hâkim ve savcılara yönelik denetim mekanizmasının arttığı ve bugüne kadar gelenekselleşmiş bazı unsurların teknolojik imkânlarla geliştirildiği dikkat çekti.

Bu kapsamda, yeni dönemde bazı davaların duruşmasız bir şekilde karara bağlanması sağlanacak. Yapılacak çalışmayla bunun hangi davaları kapsayacağı belirlenecek. Hâkimlerin tutuklamaya ilişkin kararlarının gerekçelendirilmesi için eğitimler verilecek. Hâkimlerin duruşma sırasında sanık, tanık veya avukatın anlattıklarını zapta geçirme devri kapanıyor. Artık duruşmalarda anlatılanlar, ‘doğrudan kayıt’ sistemine geçirilecek. Hâkimler, keşif ve duruşmalara katılamayacağını taraf avukatlarına bildirecek. Yapılan yargılamalar sırasında verilen ara kararların yerine getirilip getirilmediği celse arasında kontrol edilmesi zorunlu olacak. Böylelikle yargılamalar daha da kısalacak. Yargıda bilişim sistemleri geliştirilerek, ‘yapay zekâ ve uzman sistem’ uygulamalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yargıda kullanılacak teknolojik uygulamalar artırılacak.