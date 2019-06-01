Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İran sınırında çatışma: 2 şehit 5 yaralı
01.06.2019 - 11:17 | Son Güncelleme: 01.06.2019 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da iran sınırında çatışma: 2 şehit 5 yaralı.
Etiketler : iran,şehit,yaralı,
628680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628680.aspx
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