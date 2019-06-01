Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, el yapımı 3 katlı ve 5 odalı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada;

80 adet şeritte doçka mühimmatı

27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat)

5 çuval örgütsel kitap

150 adet kalem pil

2 adet 3,5 kw jeneratör

3 çuval amonyum nitrat

70 adet dolu mazot ve su bidonu ve

Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor."