Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerindeki bekleyişi sürüyor. İki kilometreye kadar çıkan araç kuyruğu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk görülüyor.



Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.; Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Bozcaada-Geyikli hattında 2, Lapseki-Gelibolu hattında 5 gemiyle hizmet veriyor.