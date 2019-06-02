Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı 44 AY 699 plakalı otomobil ile Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Doğanlar ayrımı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada karşı otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) olay yerinde hayatını kaybederken, Gül'ün de aralarında bulunduğu yaralılar Malatya'da hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Gül'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gül'ün bayram tatili için memleketi Elazığ'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.