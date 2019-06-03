Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan Mesut Yılmazer, 3 yıl sonra Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Başsavcılık Yılmazer’in serbest bırakılmasına ilişkin skandal karara itiraz etmişti. Bunun üzerine itirazı kabul eden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Yılmazer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan ByLock yazılımını geliştiren ekibin içerisinde yer alan TÜBİTAK eski üst düzey yöneticisi Yılmazer hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin serbest bırakmasının ardından sırra kadem basan Yılmazer’in eşi ve kızıyla birlikte yasa dışı yollardan önce Yunanistan’a daha sonra Almanya’ya kaçtığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında savcılık Yılmazer’in iadesi için düğmeye bastı. Savcılık, Yılmazer hakkındaki delillerin yer aldığı bir iade talepnamesi hazırlayacak. Hazırlanan talepname Adalet Bakanlığı aracılığıyla Almanya’ya gönderilecek.