Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Keskin ve Artvin Yusufeli’nde AK Parti, Denizli Honaz’da CHP, Adıyaman Besni Kesmetepe beldesinde ise DSP adayı seçimden zaferle çıktı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı. Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı. 31 Mart’taki seçimde İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1.806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım da 1.799 oy almıştı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ise seçimi kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili adayı Eyüp Aytekin 2 bin 446 oyla kazandı. Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Barış Demirci 2 bin 79, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy da 19 oy aldı. Yusufeli’nde 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti’nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP’nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde resmî olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını seçimini kazanan, 10 bin 697 oyla CHP’li Yüksel Kepenek oldu. AK

Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 8 bin 359 oy aldı.

31 Mart’ta CHP adayı Yüksel Kepenek’e 9 bin 387, AK Parti’li Turgut Devecioğlu’na ise 9 bin 384 oy çıkmıştı.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimde ise ipi göğüsleyen 370 oyla DSP’li Ali Yılmaz oldu. CHP 325, DP 320, AK Parti 65 ve MHP 3 oy aldı. 31 Mart’ta CHP ve DP 281’er oy almış, DSP ise 242’de kalmıştı.

Diğer yandan, bazı köy ve mahallelerde de çeşitli sebeplerle tekrarlanmasına karar verilen muhtarlık seçimleri yapıldı.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 31 Mart’taki seçim sırasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bölünmez Mahallesi’nde, kazanan Hacı Bayram Aktaş oldu.

Çanakkale Bayramiç Örenli Köyü’nde iki aday da 37’şer oy aldı. Kura çekilmesi sonucu Ethem Yavuz muhtar oldu.

Balıkesir’in Havran ilçesi Yeni Mahalle’de yapılan ara seçimi, 31 Mart’ta muhtarlık yarışını önde bitiren ancak itiraz üzerine mazbata alamayan adayın eşi Merve Dinç açık farkla kazandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi’nde ise, muhtar olduktan sonra geçirdiği kazada hayatını kaybeden Aydın Zengi’nin eşi Meltem Zengi seçimin galibi oldu.