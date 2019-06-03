Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini Ankara’nın ardından İstanbul’da yaptı. Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş’ta sahura çağıran Bakan Varank’ın sürpriz konuğu, sosyal medyadan “Simitleri aldım geliyorum” diyen Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı mekâna gelen Yıldırım, gençlerle simit çay keyfi yaptı.

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde gençlere yönelik vaatlerde bulunan Yıldırım “Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava, sebil. Nasıl vereceğiz? Elinde İstanbul Kart olan herkes bu haktan yararlanacak” diye konuştu.

Yıldırım, gençlerin Ramazan Bayramı’nı kutlarken “Bir bayram daha var unutmayın. 23 Haziran İstanbul bayramı. Bayramda nereye giderseniz gidin, 23’ünde burada istiyorum hepinizi. Başkan olursam, sizi ‘kanka’ olarak yanımda görmek istiyorum. Var mısınız?” dedi. Gençlerin alkışlı ‘evet’ine Yıldırım “Ben de kabul ediyorum” cevabını verdi.

İstanbul’da staj yeri bulamayan gençlere de müjdeyi veren Yıldırım, “Bütün gençlere hem de ücretli staj yapma imkânı vereceğiz. Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Gençlere, yenilikçi teknolojilere yönelik, yazılım, kodlama, yapay zekâ ve büyük veri analizi gibi konularda girişim sermayesi vereceğiz. Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Simitli sahur buluşmasına T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da katıldı.

YILDIRIM, İMAMOĞLU İLE CANLI YAYINA HAZIR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak ‘Tamam’ dedik. Herhangi bir çekincemiz yok. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP’deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun alt yapısını hazırlayacak. Olay şu aşamada böyle.