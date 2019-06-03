Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Yıldırım'ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da yaşandı.
Binali Yıldırım sahurda Laçin ailesinin evine misafir oldu
03.06.2019 - 10:08 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Yıldırım'ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : binali yıldırım,laçin ailesi,
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