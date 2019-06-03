Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı
03.06.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : hatay,kaza,
629048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629048.aspx
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