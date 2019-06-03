AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. YSK sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.
AK Parti'den YSK'ya 'seçim kurulu' itirazı
03.06.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ak parti,ysk,seçim kurulu,
629084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629084.aspx
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