Şehit aileleri arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua ederek, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitlerin mezar taşlarını yıkayan yakınları, mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun kabri başında gözyaşlarına hakim olamayan bir şehit annesi, “Allah razı olsun, devlet millet sağ olsun. Biz yandık başka analar yanmasın, dur deyin artık ne olur. Evlat acısı da, şehit acısı da çok ayrı bir acı. Artık Allah ortalığımıza dirlik, birlik versin de biz yandık, başkaları yanmasın. Şehit acısı çok büyük bir acı. Ben 75 yaşındayım, 26 senedir şu taşın başındayım. Artık rahat gelemiyorum. Batman’da şehit oldu oğlum karşılıklı çatışmada. Pusuya düşürdüler yavrumu, yoksa yiğitti, yıkılmazdı. Allah, komutanlarımıza, devletimize uzun uzun ömürler versin. 26 senedir ararlar, sorarlar, gelir ziyaret ederler. Yeme içme söz konusu değil, bizi unutmadıkları için Allah bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür”



2009 yılında Hakkari Şemdinli’de mayın patlaması sonucu gözünden, yüzünden ve elinden yaralanan gazi Abdullah Gazioğlu ise, "Rabbim bana gaziliği nasip etti. Bu gururu, onuru, mutluluğu yaşıyorum. Burada bir tane yakınım yok, buradakilerin hepsi benim yakınım, hepsi benim kardeşim, hepsi benim abim, babam. Biz gaziler olarak şehit ve gaziler ailedir düsturunu benimsiyoruz. Hepsi bir elin parmaklarıdır. Yarın bayram, kendi ailemden önce buraya geldim. Buradaki şehitlerimiz ve ailelerinin bayramını kutlamak için buradayım. Sadece özel günlerde değil, fırsatım olduğunda, yolum düştüğünde muhakkak şehitliği ziyaret ediyorum. Çünkü şehit vurulunca değil, unutulunca ölür. Buradaki ailelerin maddi olarak bir beklentisi yok. Sadece unutulmasınlar, bu ailelerin hali hatırı sorulsun, şehitlerimizin anısına sahip çıksınlar. Şehitlerimizin ismi caddelere, mahallelere, okullara veriliyor. İşte şehit yakınları bunlara mutlu oluyor. Tabii ki şehidimiz gitmiş, ne kadar mutlu olabiliriz. Tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şu anda silah altında olan askerlerimize Rabbimden sağlık, sıhhat ve güç, kuvvet diliyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum, sözlerimizin boğazımızda düğümlendiği, gözlerimizin düğümlendiği bir andayız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Ağrı'da amcamın asker olduğu yerde asker olmak istiyorum"



Şehit İbrahim Bektaş’ın yeğeni Halil İbrahim Coşkun ise, her bayram öncesi dayısının kabrini temizlediğini belirterek, “Ben dayımı hatırlamıyorum. Göremeden gitti. Özlemim çok yüksek. Ben 2005 doğumluyum, dayım 2001 yılında şehit düşürüldü. Büyüklerim dayımı yurdumuzun kahramanıydı diye anlatıyor. Film kahramanı değildi, gerçekten kahramandı. O bir şehit, bu anlatılacak gibi bir şey değil. Her sene geliyoruz dayımın kabrine. O rahat uyusun diye, mezarında rahat yatsın diye her sene mezarını temizlerim” dedi.



Amcası şehit İbrahim Bektaş’ı hiç görmemiş olmasına rağmen onu örnek aldığını söyleyen İkra Nur Bektaş da, büyüyünce amcası gibi asker olmak istediğini söyledi. Bektaş, “Ben amcamı ziyarete okuduğum için pek gelemiyorum. Ben de büyüyünce Ağrı’da amcamın askerlik yaptığı yerde asker olmak istiyorum. Önce amcamın mezarını açmak istiyordum. Bu fikrin günah olduğunu duyunca asker olmak istedim. Amcamı örnek aldığım için asker olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"Millet olarak rahat bir bayram yapabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz"



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da beraberindeki heyetle birlikte Cebeci Şehitliği'nde kabirlere ve şehit annelerine karanfil dağıttı. Şehitlerin unutulmaması gerektiğini söyleyen Aylar, “Bugün burada vatan için bedel ödeyen kahramanlarımızın, yiğitlerimizin ailelerini ziyarete geldik. Çünkü her bayram şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Bu kişilerin ailelerinin evine ateş düştü. Bu ateşi düşürenleri kınıyoruz, lanet ediyoruz. Bütün milletimize sesleniyorum, böyle özel günlerde kahraman şehitlerimizin ailelerini ziyaret edin. Onları yalnız bırakmayın. Bugün millet olarak rahat bir bayram yapabiliyorsak, burada sıralı bir şekilde yatan şehitlerimizin sayesindedir. Bizim tek beklentimiz unutulmamaktır. Şehitlik bir aile için hem acıdır hem gururdur. Mezarlarımıza, annelerimize karanfil bırakacağız. Şehit çocuklarımıza oyuncak hediye edeceğiz. Dualarımızı edeceğiz” dedi.

Öte yandan, İlkadım Belediyesince Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara ücretsiz servi, çam ve defne fidelerinden oluşan bin 500 adet fidan dağıtıldı. Kıran Mezarlığı girişinde bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın verdiği talimat doğrultusunda servi, çam, defne fidelerinde oluşan bin 500 adet fidanın, Park Bahçeler Müdürlüğüne ait personeller vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapıldı. Bir noktadan yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fidanlar sabah saatlerinde iki saat içerisinde tükendi.