Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Erdoğan, Tatar ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 15.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.