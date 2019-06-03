Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Erdoğan, Tatar ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 15.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
03.06.2019 - 18:29 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,KKTC Başbakanı Ersin Tatar,
629115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629115.aspx
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