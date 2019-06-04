Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunda vatandaşlarla buluştu. Tuzla’daki dernek binasında gerçekleşen ziyarette Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.