AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunda vatandaşlarla buluştu. Tuzla’daki dernek binasında gerçekleşen ziyarette Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Binali Yıldırım Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti
04.06.2019 - 05:58 | Son Güncelleme: 04.06.2019 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
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