Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçiren Akar ve komutanlar bayram namazını Mehmetçikle kıldı. Bakan Akar, “Gece-gündüz, dağ-tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" dedi.

Bakar Akar, Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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