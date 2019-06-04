Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram namazını Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'nde kılan Binali Yıldırım, camiden ayırılırken açıklama yaptı. Yıldırım, "Ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Bugün de Ramazan bayramını bayram namazını kılarak idrak ediyoruz. Öncelikle bütün milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın" dedi.

"23 HAZİRAN'DA İSTANBUL BAYRAMI VAR"

Binali Yıldırım, "Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun, biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. İstanbul'dan Anadolu'ya birçok hemşerimiz gitti. Uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına da mutlaka bütün hemşerilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLAMAK GAYET İNSANİ DOĞAL BİR ŞEYDİR"

Binali Yıldırım, Twitter'dan paylaştığı mesajla diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını kutlaması ile ilgili ise soruya ise, "Onlar da bu ülkenin vatandaşları, bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir" diye cevap verdi. Yıldırım, bugünü İstanbul'da geçireceğini belirterek, "Yarından itibaren il dışına çıkacağım. Sivas, Diyarbakır, Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim" diye konuştu.