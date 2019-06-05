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6 terörist daha etkisiz hâle getirildi
05.06.2019 - 08:38 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,pençe harekatı,zap bölgesi,operasyon,
629317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629317.aspx
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