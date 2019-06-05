Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekatı’nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" denildi. Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar bayramlaştı
05.06.2019 - 11:55 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe Harekatı’nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Etiketler : Pençe Harekatı,ramazan bayramı,
629345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629345.aspx
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