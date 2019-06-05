Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekatı’nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" denildi. Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı.