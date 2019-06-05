Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu
Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
05.06.2019 - 21:30 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Fırat Kalkanı,
629428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629428.aspx
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