Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İstanbul’un Sivas’a ihtiyacı var” diyen Yıldırım, tatilini memleketinde geçiren Sivaslılara seslenip seçimde İstanbul’da olmalarını isteyerek şunları söyledi: İstanbul seçimlerini belirleyecek en önemli illerden bir tanesi Sivas’tır. Sivaslı hemşehrilerim siyasette her zaman benim yanımda durmuşlardır, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde de destek vereceklerinden zerre kadar kuşkum yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz normal olarak İstanbul’dan memleketlerine geldi. Tatillerini ve bayramlarını burada geçirdiler. Fakat tatil bitince onları mutlaka İstanbul’a bekliyoruz. 23 Haziran’da İstanbul bayramı var.

O BİZE 23’ÜNDE LAZIM

Rakibi Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirmeyi planladıkları televizyon programı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izin verdiğini belirten Yıldırım “Mahir bey CHP Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü. Kemal Bey de izin vermiş. Her şeyi konuşuruz ama öncelik İstanbul” dedi. Yıldırım, İmamoğlu’nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine ise “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23’ünde” şeklinde cevap verdi.

“TOPAL DURSUN”UN KABRİNDE

Memleketi Erzincan’a sürpriz bir ziyaret yapan Binali Yıldırım, köyüne giderek “Topal Dursun’un oğluyum” dediği babasının kabrinde eşi Seniha Hanım’la birlikte dua etti.