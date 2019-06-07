Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin İstanbul’u kazanması hâlinde İSPARK yönetimini HDP’ye vereceğini belirten Altınok, “HDP neyin karşılığı İmamoğlu’nu destekliyor, İSPARK’ı HDP ye vereceklermiş. Orada 2 bin 500 insan çalışıyor. İSPARK’ı HDP’ye verdikleri takdirde ben İstanbul’da aracımı götürüp İSPARK’a park etmeye güvenmem” diye konuştu.

İYİ Parti’nin seçim pazarlığı içinde olduğunu da kaydeden Altınok, “Bunlar neyin karşılığı biliyor musunuz, İP’li bir milletvekili odama geldiğinde dedi ki; bize bir başkan yardımcılığı verecekler, İP Partisi bir başkan yardımcılığı karşılığı İstanbul Belediyesi’ni bu adama, bu zihniyete sattı. Milliyetçiliğe gelince milliyetçiler, muhafazakârlığa gelince de muhafazakârlıklar, bir başkan yardımcılığı İstanbul’u Kaftancıoğlu zihniyetine, bu milletin değerlerine küfredenlerin zihniyetine sattı” ifadelerini kullandı.