Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, İstanbul’daki seçimin yenilenme kararının alındığını, seçim sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Sadi Güven “İlçe seçim kurulu başkanı hâkimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Güven, Hâkimler ve Savcılar Kanununun, “Hâkim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler” hükmü gereğince, ilçe seçim kurul başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu kararını HSK’ya gönderdiklerini ifade etti. YSK Başkanı Güven “İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hâkim olması yasal zorunluluk olup, hâkimlerin görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hâkimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi dâhilinde değildir” açıklamasını yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İstanbul’a bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını da kaydeden Sadi Güven, “Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir” bilgisini de paylaştı.