Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Numan Kurtulmuş, Gölköy ilçesindeki Ulugöl mesire alanında vatandaşlar ile İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle buluşma programında yaptığı konuşmada, tabiat harikası bir yerde Gölköylüler ile buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ordu ve ilçelerinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Siz de Allah razı olsun başından itibaren AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmıyorsunuz. Her seçimde Allah'ın izniyle en yüksek oy oranıyla destekliyorsunuz. Yürekten teşekkür ederiz." diye konuştu.

23 Haziran'da İstanbul'da bir seçim olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu seçim dolayısıyla Türkiye'nin gündemi 23 Haziran'a kitlendi, kaldı. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, Ordulu hemşehrilerimiz nasıl her seçimde AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiyse 23 Haziran seçimlerinde de inşallah aynı desteği verecek. İstanbul'daki çok sayıda hemşehrimizin şu anda Ordu'da köylerinde yaylalarında olduğunu biliyoruz. Sizden ricamız bu seçimde oy vermek için İstanbul'a geri dönmeniz, oy verecek olan bütün aile fertlerinin oy vermesini temin etmenizdir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bu süreçte herkese görev düştüğünü dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes etrafındaki eşi, dostu, kardeşi, akrabası, köylüsü herkese 23 Haziran'da İstanbul'a gidip oylarını kullanması için tavsiyede bulunacaksınız. İstanbul'un gerçekten önemli olduğunu biliyorsunuz. İstanbul bir dünya markası. Herkesin gözünü dikip baktığı bir dünya kenti. Napolyon diyor ki, 'Dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu'. Hiç şüphemiz yok. İstanbul'u almak aziz milletimize nasip oldu. Fatih Sultan Muhammet Han Hazretleri İstanbul'u kıyamete kadar milletimizin, Müslümanların bir kenti haline getirdi. İnşallah kıyamete kadar da hep beraber bu aziz milletimiz İstanbul'da birlikte yaşayacağız."

"İstanbul seçimleri yurt dışında da ilgiyle izleniyor"

İstanbul seçimlerinin Türkiye için önemli olduğu gibi yurt dışında da ilgiyle izlendiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde mazlum milletler 'İstanbul'da acaba kim kazanacak' merakla bunu takip ediyor. Hatta Avrupa'da da birçok çevre 'acaba İstanbul seçimi nasıl olacak' bunu takip ediyor. Niye bu kadar İstanbul seçimiyle Avrupalılar ilgilenir? Daha birkaç hafta evvel Avrupa Parlamentosu seçimi vardı. Nerdeyse Avrupa Parlamentosu seçiminin kat kat üstünde bir ilgiyle 'acaba İstanbul'da ne olacak' bunları bir şekilde tartıştılar, konuştular. Şimdi onun için İstanbul seçimlerine çok iyi hazırlanıyoruz. Bizler burada bulunan kardeşlerimizi de 23 Haziran'da İstanbul'da oy vermeye davet ediyoruz. Bir yanlış yapılmaması için inşallah 23 Haziran, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği bir tarih olacak, bir dönüm noktası olacak."

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, daha sonra Kurtulmuş'a Ulugöl'ün bulunduğu tablo hediye etti.

Kurtulmuş, Gürgentepe ilçesinde de vatandaşlarla bir araya gelerek, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Kurtulmuş, top oynayarak stres attı

Ulubey ilçesinde bir halı sahayı ziyaret eden Kurtulmuş, krampon giyerek sahada top oynadı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın kaleye geçtiği sahada, Kurtulmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler penaltı çekti. Kurtulmuş'un kısa süreli stres atma fırsatı bulduğu penaltılar sırasında renkli görüntüler oluştu.

Vatandaşlar da Kurtulmuş ve Güler'e alkışlarıyla destek oldu.