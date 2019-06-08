Geçen yıl Rusya ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayan Hindistan, ABD’nin “Ciddi sonuçları olur ve müeyyidelerle karşı karşıya kalırsınız” açıklamasına rağmen S-400’lerden vazgeçmeyeceklerinin duyurdu. Irak da S-400’ler için Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor. Katar da S-400 için müzakerelere devam ediyor. Doha yönetimine gerilim yaşadığı komşusu Suudi Arabistan karşı çıkıyor. Ancak bununla birlikte Suudi Arabistan da Moskova ile S-400 satın almak için görüşmelerde bulnuyor.
Selçuk Böke ANKARA
S-400’e dünyadan talep artıyor
08.06.2019 - 09:38 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin müeyyide tehditlerine rağmen Türkiye gibi S-400 satın almak isteyen ülkeler de geri adım atmıyor.
Geçen yıl Rusya ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayan Hindistan, ABD’nin “Ciddi sonuçları olur ve müeyyidelerle karşı karşıya kalırsınız” açıklamasına rağmen S-400’lerden vazgeçmeyeceklerinin duyurdu. Irak da S-400’ler için Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor. Katar da S-400 için müzakerelere devam ediyor. Doha yönetimine gerilim yaşadığı komşusu Suudi Arabistan karşı çıkıyor. Ancak bununla birlikte Suudi Arabistan da Moskova ile S-400 satın almak için görüşmelerde bulnuyor.
Etiketler : s400,
629799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629799.aspx
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