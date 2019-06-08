Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun hakaret ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz’a destek veren Kurtulmuş, İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına dair şunları söyledi:



Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki CHP’nin İstanbul Büyükşehir adayı ve beraberinde CHP’nin üst düzey yöneticilerinin de olduğu heyetin Ordu-Giresun Havalimanı’nda karşılaştığı durum, bir VIP krizi şeklinde tanımlanamaz. Ortadaki mesele VIP krizi falan değildir. Açıkça, düpedüz, kim olursa olsun, bazı siyasetçilerce devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız.



Altınordu ilçesinde belediye başkanları ve partililerle de bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye’nin bütün gündeminin 23 Haziran’a kitlendiğini belirtti. Kurtulmuş, PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan ve Bese Hozat’ın CHP’nin adayına destek açıklamalarına değinerek şunları kaydetti: HDP’nin eş genel başkanı sayın hanımefendi, PKK’nın üst düzey yöneticileri Duran Kalkan ve Bese Hozat... Çok açık, çok aleni, gizlemeden, saklamadan İstanbul seçimlerinde, kendi tabirleriyle söylüyorum, ‘Faşist AK Parti’yi geriletmek için Ekrem İmamoğlu’na destek olacağız.’ diyorlar. Bu desteğin kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Karadenizliler içi dışı bir insanlardır. Böyle ikircikli tavırlardan hoşlanmazlar. HDP’den, PKK’dan destek alıyorsanız alın kardeşim, bizim diyecek bir şeyimiz yok ama kalkın adam gibi bu desteği aldığınızı da ortaya koyun. Hadi desin ki İstanbul adayı İmamoğlu, ‘Benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok.’ Bir tek şey söylüyoruz. Mertçe, açıkça ortada olsun. Hem siz PKK’nın vesaire bunların desteklerine gık çıkarmayacaksınız hem de Karadeniz’de şov yapacaksınız. Karadenizliler bu şovu yutmaz ve söylediklerinize kanmaz.