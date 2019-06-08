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MSB'den hain saldırı sonucu şehit olan askerimize ilişkin açıklama
08.06.2019 - 21:09 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Hakkâri sınırında bir üs bölgemize 04 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur
Etiketler : MSB,şehit,
629891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629891.aspx
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