Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığı’na bağlı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, aralarında FETÖ’cülerin de bulunduğu şüpheli, sanık veya hükümlü toplamda 504 bin 213 kişinin takibini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 491 bin 683’tü. FETÖ’cülerin de yer aldığı adli kontrol hükmü uygulanan kişi sayısı 429 bin 855. Bu rakamın 16 bin 111’i çocuk.

1545 İTİRAFÇIYA TAKİP

Özellikle FETÖ soruşturmalarında örgüt mensupları “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak itirafçı oluyor. Örgütte çözülme her geçen gün artarken Bakanlık, yine aralarında FETÖ’cülerinde bulunduğu etkin pişmanlık kapsamına giren 1545 kişiyi takip ediyor.

BAĞIMLILAR DA İZLENİYOR

Bakanlık ayrıca, uyuşturucu, alkol ve psikolojik tedavi gibi denetimli serbestlik uygulaması kapsamına kişilerin de peşini bırakmıyor. ‘Tedavi ve Denetimli Serbestlik’ kapsamında 72 bin 790 kişinin takibi yapılıyor. Ayrıca, ‘adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışmada bulunan 26 bin 290 kişi de izleniyor.