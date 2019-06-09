Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, "CHP’liler o kadar profesyonelleştiler ki hem provokasyonu yaptırıyorlar hem de provokasyon yapan kişiyi tanımıyoruz deyip militanlarını feda ediyorlar. Siz onu tanımıyoruz diyorsunuz ama ne tesadüftür ki o sizi tanıyor. Şimdi soruyorum, bu provokasyonu yapan kişinin Güzide Uzun'la, CHP milletvekiliyle ve Genel Başkan Yardımcısı ile bağlantısı ortaya çıkarsa görevinden istifa edecek mi?" diye sordu. Dilekoğlu şöyle devam etti: CHP'nin mensupları aynı gün kendi aralarında kavga çıkardı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın şoförü olduğu söylenen kişi ile bir başka CHP'li ile VIP koridorunda birbirine yumruk yumruğa girdi. Konu örtbas edilerek kapatıldı. Böylesine saldırgan tavırlar içerisinde militanlık özelliği yüksek partililere sahip olan CHP'nin 'Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır' misali bu zanlıyı tanımıyoruz, demesi bizim nazarımızda kabul görmemektedir.