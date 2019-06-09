Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik’ten yapılan açıklamada, CHP Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı hâlde Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte İmamoğlu’nun kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği ‘Bu, sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin’ ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın’ın yüzüne karşı ‘Tayyip’in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler’, ayrıca polis memurlarına karşı ‘Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek’ ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun’un VIP girişinde bulunduğu esnada ‘Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil’ ifadesi düzenlenen tutanakta tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir.

Açıklamada, nitekim bu hakaret içeren ifadelerin, ülke genelinde yayın yapan basın yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer aldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

Keza olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan Torun da 7 Haziran Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanı’ndan yapacağı seyahat öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘hakaret ettimse ben ettim’ şeklinde ifade kullanarak yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir. Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan videoda İmamoğlu ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un görevlilere hakaretler yağdırdığı görüldü. İmamoğlu ve Torun’un hakaretlerine sosyal medyadan ise çok yoğun tepki geldi.