Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. İstanbul’da 23 Haziran’da seçim yapılacağını hatırlatan Yıldırım “Esasında 31 Mart’ta yurdun her köşesinde seçimler yapıldı bitti. Ancak İstanbul seçimi ne yazık ki tamamlanamadı. Ananızın ak sütü gibi helal oyları sandıkta attınız ama sayılırken sizin oylarınıza yeterince sahip çıkamadık. Bunun için kusura bakmayın. Oylar sandıkta iç edildi. Bizim oylar başka yere yazıldı. Geçerli oylar iptale atıldı, oy kullanmaması gerekenler oy kullandı. Sandık başında olmaması gerekenler bulundu. Hatta rahmetirahmana kavuşanlar adına bile oy kullanıldı. Yani aklınıza gelen her türlü şaibe, yolsuzluk yaşandı” dedi.

HAKKIMIZ OLMAYANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ

Milletin desteğini her zaman yanında gördüğünü belirten Yıldırım “Biz hakkımız olmayan bir makamın peşinde olmadık. Hamdolsun milletimiz destekledi. Recep Tayyip Erdoğan uygun gördü, görülebilecek makamların hepsini gördüm. Böyle bir takıntım yok. Benim için en yüce makam vatandaşlarımızın gönlündeki makamdır. Mesele makam değil, mesele oy. Oy namustur. Verdiğiniz oyun yerine gidip gitmediğinin sorumlusu biziz. Onun için 31 Mart’ın tek mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullu. Niye bu kadar insanı tekrar sandığa getiriyoruz? Bu insanların planı, işi, gücü var. Maalesef inat yüzünden böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Nitekim olağanüstü itirazın sonucu Yüksek Seçim Kurulu bizim dediğimizi doğruladı. Bütün yolsuzluk ve usulsüzlükleri tek tek tespit etti” diye konuştu.

TERCİHİM UĞUR DÜNDAR

Binali Yıldırım, CHP’nin adayı ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında da “Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah” ifadelerini kullandı.