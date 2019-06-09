Ayrıntılar geliyor...
Öldürülen teröristin kimliği belli oldu
09.06.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 09.06.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi.
Etiketler : öldürülen,terörist,kimlik,
629934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629934.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER