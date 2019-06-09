İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı” dedi.
Bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaş hayatını kaybetti
09.06.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 09.06.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,
629958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629958.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER