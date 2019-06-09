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Ankara'da sağanak sele neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
09.06.2019 - 22:19 | Son Güncelleme: 09.06.2019 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği: Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir.
Etiketler : Ankara Valiliği,Ankara,
630026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630026.aspx
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