Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Buna göre en tepe noktada ‘bölge temsilcilerinin’ olduğu belirtilmişti. Temsilcilerin altında da sırasıyla müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin bulunduğu aktarılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ içerisinde kripto örgüt elemanlarıyla ilgilenen ve mahrem imam görevinde olan müdür yardımcılarının bir de asistanları olduğu belirlendi. Asistanların örgüt içerisinde müdür yardımcılarının sorumlu olduğu kripto örgüt elemanlarıyla zaman zaman toplantılar yaptığı kaydedildi. Müdür yardımcısı pozisyonundaki örgüt elemanları tarafından asistanlara verilen tuşlu cep telefonuyla haberleşme sağlandığı aktarıldı. Öte yandan, soruşturmada deşifre olan “asistanlık” tanımı, örgütün çözülmesiyle ilgili önemli bir yol alındığını gösteriyor. Soruşturma kapsamında örgüt içerisinde görev alan asistanlar da belirlenecek.