Askerlik Kanun Teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilmiş, teklifin Milli Savunma Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlanmıştı. Askerlik Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülmesi bekleniyor. 