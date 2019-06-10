Askerlik Kanun Teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilmiş, teklifin Milli Savunma Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlanmıştı. Askerlik Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülmesi bekleniyor.
Yeni askerlik teklifi yarın TBMM'ye gelecek
10.06.2019 - 12:11 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Askerlik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’na gelecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : yeni askerlik sistemi,askerlik teklifi,
630112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630112.aspx
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