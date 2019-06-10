AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz
10.06.2019 - 17:04 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ömer Çelik,
630163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630163.aspx
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