Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından generallere yönelik sözlerle ilgili suç duyurusu
10.06.2019 - 19:43 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında TSK’da görev yapan generallere yönelik söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
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630190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630190.aspx
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