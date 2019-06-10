Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.
Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit
10.06.2019 - 22:15 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Etiketler : Hakkari,
630208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630208.aspx
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