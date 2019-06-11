Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilköy Sahil’de vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu, İstanbul’da yılsonu itibarıyla 50 bin kaçak göçmenin sınır dışı edileceğini belirterek bu konuda düzenin sağlanması için İstanbullulardan altı ay süre istedi. Soylu şunları söyledi: Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul’a söylüyorum. Sultangazi’sinden Fatih’ine kadar, Bakırköy’ünden Bağcılar’ına, Güngören’ine kadar, bana altı ay süre verin, altı ay sonra buradaki düzenin yüzde 100’e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum.

BİRAZ DİŞİNİZİ SIKIN

Bize itimat edin. Sadece altı ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir imtihan olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım. Onların da kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın ama altı ay içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız.

İMAMOĞLU ROTASINI ŞAŞIRDI

Bu faaliyetin ardından Soylu, Bayrampaşa ve Eminönü’nde esnafın meselelerini dinledi. Soylu’nun gündeminde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu vardı. Bakan Soylu, şöyle konuştu: Bir buçuk ayda rotasını şaşırdı, 1,5 ayda öfkesini kontrol edemiyor. Bana diyor ki ‘Senin İstanbul’da ne işin var?’ Ben sanki Ankara’nın İçişleri Bakanı’yım. Ben de ona söylüyorum. Duysun gene söyleyeceğim. PKK nereye sızmaya çalışırsa ben oradayım.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisi ile ilgili sözlerine decevap veren Soylu “Diyor ki; biz Süleyman Soylu’nun cemaziyelevvelini biliriz. Doğru bilirsin. Ben domuz yiyerek büyümedim. Ben bu toprakların çocuğu olarak büyüdüm” dedi.